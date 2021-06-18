Gerekçeli kararda şok ayrıntı: ‘Bir MİT’çi 10 asker kıymetinde’

7 ŞUBAT MİT kumpasıyla ilgili İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda, FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Karara göre MİT, FETÖ için daima ele geçirilmesi gerekli bir 'kale' pozisyonundaydı. Öyle ki bu, 7 Şubat'a giden süreçte daha da önemli hale geldi. 90'lı yıllardan itibaren kuruma nüfuz etme çalışmalarına hız kazandıran örgütün MİT'e, ilk sızma eylemi 1994'te oldu. Bir yıl sonra MİT mahrem imamlığına Murat Karabulut
getirildi. 2010'da sınav sorularını çalan örgüt, KPSS ve KPDS puanları ile başvuru kabul etmeye başlayan MİT'e çok sayıda FETÖ mensubunu yönlendirdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
'in MİT mahrem yapılanmasına yönelik planlamaları bizzat yönettiği belirtilen kararda, Gülen'in "Elimizdeki bir asker 10 okul, bir MİT mensubu 10 asker kıymetindedir" dediği belirtildi.