İBB Beyaz Masa’nın cevabını görünce şoke oldu! İBB tünele de çöktü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Dolmabahçe-Levazım Tüneli'ni durdurduğunu açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Proje sayesinde; Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar; Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekti. Böylece Dolmabahçe-Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti. AK Parti döneminde yapımı hızla devam eden projede, tünelin 1.400 metrelik kısmının imalatları tamamlanmıştı. Bugüne kadar da yaklaşık 220 milyon TL'lik yatırım yapılmıştı. İstanbul trafiğine adeta can suyu olacak, özellikle maç günlerinde sıkışan trafiğe nefes aldıracak proje; CHP'li İBB yönetimi tarafından durduruldu" ifadeleri kullanmıştı.

İBB BEYAZ MASA'NIN CEVABINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin durdurulması hakkında çıkan haberler sonrası İBB Beyaz Masa'ya soru soran Nejat Özonay, Beyaz Masa'dan telefonuna gelen cevapla şoke oldu. Özonay'ın telefonuna şu cevap geldi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde alınan bilgi şu şekildedir: Söz konusu Dolmabahçe Levazım Tünel inşaat çalışmalarımız 2021 yılında başlatılmış olup, tünel içerisinde %18'lik kısmında geçici iksa ve kazı çalışmaları tamamlanmıştır"



Özonay İBB'den gelen bu cevabı sosyal medyada paylaşarak, "Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin durdurulması ile ilgili Beyaz Masa'ya yazmıştım Kafa karıştırıcı bir projeye çökme cevabı geldi. Proje 2017'de başladı, 2021'de tamamlanacaktı. Ekrem İmamoğlu Başkan olunca 2019'da durdurulmuştu. Durdurulan proje için, 2021'de başladı cevabı geldi" ifadelerini kullandı.

TÜNELE DE ÇÖKTÜLER

Ayrıca İBB Beyaz Masa, 2019 Faaliyet Raporu'nda %28'i tamamlanmış gözüken Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin %10 gerileyerek %18'inin tamamlandığını mesajda belirtti.



İBB Beyaz Masa tünele çökmeyi de ihmal etmedi, aynı açıklamada 2017'de başladığı bilinen tünel inşaatının 2021'de başladığını söyleyerek tarihi çarpıttı.

"İSTANBUL GERİYE GÖTÜRDÜKLERİNİ BİLİYORDUK, PROJELERİ DE GERİ GÖTÜRMEYE BAŞLAMIŞLAR"

İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu Dolmabahçe-Levazım Tüneli ile ilgili İBB Beyaz Masa'nın açıklamasına yorum getirdi. Göksu, "İstanbul geriye götürdüklerini biliyorduk, projeleri de geri götürmeye başlamışlar :)" ifadelerini kullandı.