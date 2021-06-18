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Giriş Tarihi: 18.6.2021 19:20 Son Güncelleme: 18.6.2021 19:21

: Koronavirüsle mücadelemizde her geçen gün daha da fazla mesafe kat ediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Koronavirüsle mücadelemizde her geçen gün daha da fazla mesafe kat ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlı tutumuyla Koronavirüsle mücadelemizde her geçen gün daha da fazla mesafe kat ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu çalışanlarımızın bu süreçteki fedakarlıklarını Milletimiz unutmayacak" ifadelerine yer verdi.

'de salgınına karşı aşılama çalışmaları hızını artırarak devam ederken, Sağlık Bakanı , dünyada en çok aşı yapan dokuzuncu ülke olduğumuzu bildirdi.

"HER GEÇEN GÜN DAHA DA FAZLA MESAFE KAT EDİYORUZ"

Bakan Koca'nın bu paylaşımını alıntılayan , "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlı tutumuyla Koronavirüsle mücadelemizde her geçen gün daha da fazla mesafe kat ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu çalışanlarımızın bu süreçteki fedakarlıklarını Milletimiz unutmayacak…" ifadelerine yer verdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Koronavirüsle mücadelemizde her geçen gün daha da fazla mesafe kat ediyoruz
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