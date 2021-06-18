İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Koronavirüsle mücadelemizde her geçen gün daha da fazla mesafe kat ediyoruz

"HER GEÇEN GÜN DAHA DA FAZLA MESAFE KAT EDİYORUZ"

Bakan Koca'nın bu paylaşımını alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlı tutumuyla Koronavirüsle mücadelemizde her geçen gün daha da fazla mesafe kat ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu çalışanlarımızın bu süreçteki fedakarlıklarını Milletimiz unutmayacak…" ifadelerine yer verdi.