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Giriş Tarihi: 18.6.2021 19:42

Emniyet Müdür yardımcısına saldıran şüpheli tutuklandı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İstanbul Emniyet Müdür yardımcısına saldıran şüpheli tutuklandı

HDP’nin İl binasında Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırı sonrası partinin İl Örgütü, ’de basın açıklaması yaparken kendilerini uyaran polislere mukavemet gösterdi. Bir eylemci elindeki pankartla İstanbul Emniyet müdür yardımcısı M.Y’nin kafasına vurdu. Hastanede tedavi altına alınan emniyet müdür yardımcısını darp eden şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz gün HDP'nin il binasında Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırı sonrası partinin İl Örgütü, 'de basın açıklaması yapılacağını duyurmuştu.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINA SALDIRDI

İddiaya göre, izinsiz bir şekilde Taksim Meydanı'nda toplanan bir grup gösterici, Şişhane Meydana yürüyecekti. Emniyet güçleri göstericileri uyarmasına rağmen, grup pankart açıp eylem yapmaya devam etti. Tüm uyarılara rağmen gösteriyi bitirmeyen eylemcilerden biri, elindeki cisimle İstanbul Emniyet müdür yardımcısı M.Y. ye vurdu. Kafasına aldığı darbe nedeniyle yaralanan Emniyet müdürü, hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli de gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Salih K. isimli şüpheli, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. İfadesi ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet ve Kasten yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdür yardımcısına saldıran şüpheli tutuklandı
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