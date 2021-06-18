İstanbul'dan yeni rekor geldi! Bir günde yapılan aşı sayısı ülkelerle yarışıyor...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da bir günde yapılan aşı sayısını açıkladı. Rakam, birçok ülkenin günlük yaptığı aşı sayısından fazla...
VALİ YERLİKAYA DUYURDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Aşı seferberliğinde #İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı.
17 Haziran'da İstanbul'da aşı olanların sayısı: 357 bin 134.
Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz.
TÜRKİYE GENELİNDE DE REKOR KIRILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki günle ilgili yaptığı açıklamada "Her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık" dedi. Koca, Twitter hesabından "Son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık" bilgisini paylaştı.