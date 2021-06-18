İstanbul'dan yeni rekor geldi! Bir günde yapılan aşı sayısı ülkelerle yarışıyor...

TÜRKİYE GENELİNDE DE REKOR KIRILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki günle ilgili yaptığı açıklamada "Her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık" dedi. Koca, Twitter hesabından "Son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık" bilgisini paylaştı.