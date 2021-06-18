‘Kastettiği kişi Meclis çatısı altında görev yapmıyor’

TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun gündeme getirdiği '10 bin dolar
alan siyasetçi' iddialarıyla ilgili olarak, ''Dün (önceki gün) Sayın Bakan beni ziyaret etti ve yazılı cevabını da getirdi. Mektupta paylaşılan bir isim yok. Kastettiği kişi TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil'' dedi. Konuyla ilgili TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, "Kastettiği isim, TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. 'Gazi Meclis
'imiz çatısı altında görev yapan milletvekillerimizden biri değildir' diyor. Diğer husus ise 'Bütün tüm hususlar ve iddialarla ilgili olarak adli makamlara başvurulmuştur' diyor. Dolayısıyla konunun bundan sonraki aşaması, bu tür adli çalışmalar, soruşturmalar kapsamında olacaktır" dedi.