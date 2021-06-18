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Giriş Tarihi: 18.6.2021 14:30

'de zehir tacirlerine darbe! 1 ton 300 kilo ele geçirildi

DHA
Mersin'de zehir tacirlerine darbe! 1 ton 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi

'dan 'na getirilen muz yüklü konteynerlerde 150 kilogram daha kokainin bulunmasıyla ele geçirilen miktarı 1 ton 300 kiloya yükseldi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, 16 Haziran'da 'nda ele geçirilen 1 ton 150 kilo kokainin ardından aynı sevkiyatla getirilen diğer muz yüklü konteynerlerde de arama yapıldı.

Aramalarda muz kolilerine gizlenmiş 150 kilo daha kokain ele geçirildi. Böylece operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun miktarı, 1 ton 300 kiloya yükseldi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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Mersin'de zehir tacirlerine darbe! 1 ton 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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