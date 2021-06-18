Öğrenmek için dur durak yok

Liselere giriş sınavının geride kaldığı, üniversiteye giriş sınavına ise günler kala öğrencilerin tüm düşüncesi dersler olunca Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bursa'da otobüs duraklarına asılan ders notları, öğrencilere otobüs beklerken ders çalışma imkânı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında bulunan otobüs duraklarına gelen öğrencilerin, otobüs beklerken akılları derslerinde kalmasın diye duraklara ders notları bıraktı. Otobüs beklerken zamanını iyi değerlendirmek isteyen öğrenciler, ders çalışarak araçlarının gelmesini bekliyor.





BÜYÜKŞEHİR'DEN ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON DESTEĞİ



Bursa Büyükşehir Belediyesinin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Başarı ve Motivasyon etkinlikleri başladı.



Yaklaşan YKS sınavı öncesi gençlere "Bilgide Dur Durak Yok" diyerek Bursa'nın kırk farklı noktasında otobüs duraklarına YKS sınavı soru ve cevapları ile giydirme yaptırarak gençlerin ulaşım araçlarını beklerken sınava yönelik kısa anlatımlar ile bilgilerini tazelemeye katkıda bulunuluyor. Yoğun ilgiyle karşılanan proje kapsamında Tarih, Türkçe, Fizik, Matematik gibi TYT ve AYT sınavlarında çıkmış soru çeşitleri ile zenginleştirilen duraklar anlık bilgi paylaşımı ve görsel sunumları ile göz doldurdu.





Bu uygulamadan memnun olan öğrenciler, ders notlarının şehrin bütün duraklarına yazılmasını istedi.



Duraklarda ders notlarıyla karşılaşınca önce şaşırdığını sonra mutlu olduğunu söyleyen YKS adayı öğrenciler, "Çok faydalı bir uygulama olmuş, otobüs beklerken çok vakit kaybediyoruz. Hem beklerken konu tekrarı yapmamız harika. Hem de bu uygulama hepimizin yüzünü gülümsetti. Bilgiyi elde etmenin ve öğrenmenin yeri ve zamanı yok. YKS'ye hazırlanan öğrenciler olarak zorlu bir süreç yaşarken Belediyemizin, bizlerle iç içe olup böyle bir uygulamaya imza atması çok güzel. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.