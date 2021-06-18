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Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:19

Organize suç örgütlerinin korkulu rüyasıydı

Özgür CEBE Özgür CEBE
Organize suç örgütlerinin korkulu rüyasıydı

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu savcısı , Karacabey’e Başsavcı olarak atandı. Suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, hayvan ve insan kaçaklığı ile kamuyu milyonlarca lira zarara uğratan ihale vurguncularıyla amansız bir mücadele yürüten Başsavcı Gümüş, kritik öneme haiz birçok kriminal operasyonu başarıyla yürüttü. Gümüş, HSK’nın adli yargı ana yaz kararnamesiyle unvan verilerek Başsavcılığa atandı.

Diyarbakır Adliyesinde görevli KOM savcısı , kentte görev yaptığı üç yıl boyunca organize suç örgütlerinin korkulu rüyası haline geldi.

Başta kamuyu milyonlarca liralık zarara uğratan aralarında bazı sendika başkan ve yöneticilerinin de bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüğündeki ihale yolsuzlukları ile Canlı Hayvan Borsasındaki küpeleme işlemlerinde ölü hayvanların küpelerinin canlı hayvanlara takılarak kayıt dışı sevkiyatlar yapan suç örgütlerine yönelik seri operasyonları bizzat yönetti.

Çek senet tahsilatı, kuyumcu, dövizci ve oto galerici kimliği adı altında tefecilik yaparak kara para aklayan, vergi usulü kanununa aykırı hareket eden suç örgütlerinin çökertilmesinde kilit rol oynayan Başsavcı Sadullah Gümüş, yüzlerce vatandaşın kredi kartlarını kopyalayarak Türkiye geneli milyonlarca liralık vurgun yapan kart dolandırıcıları, pos tefeciliği ile ikinci el oto alım ve satımlarında ilan üzerinden spekülatif işlemlerle fahiş rakamlara araç satışı yapan suç örgütlerinin de çökertilmesinde anahtar rol oynadı. Başsavcı Gümüş, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuşa sevk eden, bu kişilere aracılık edip yer temin ederek haksız menfaat sağlayan çete liderleri ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan tacirlere yönelik de seri operasyonlar gerçekleştirdi. Başsavcı Gümüş, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli yargı ana yaz kararnamesiyle Karacabey'e başsavcı olarak atandı.

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Organize suç örgütlerinin korkulu rüyasıydı
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