Organize suç örgütlerinin korkulu rüyasıydı

Diyarbakır Adliyesinde görevli KOM savcısı Sadullah Gümüş, kentte görev yaptığı üç yıl boyunca organize suç örgütlerinin korkulu rüyası haline geldi.

Başta kamuyu milyonlarca liralık zarara uğratan aralarında bazı sendika başkan ve yöneticilerinin de bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüğündeki ihale yolsuzlukları ile Canlı Hayvan Borsasındaki küpeleme işlemlerinde ölü hayvanların küpelerinin canlı hayvanlara takılarak kayıt dışı sevkiyatlar yapan suç örgütlerine yönelik seri operasyonları bizzat yönetti.

Çek senet tahsilatı, kuyumcu, dövizci ve oto galerici kimliği adı altında tefecilik yaparak kara para aklayan, vergi usulü kanununa aykırı hareket eden suç örgütlerinin çökertilmesinde kilit rol oynayan Başsavcı Sadullah Gümüş, yüzlerce vatandaşın kredi kartlarını kopyalayarak Türkiye geneli milyonlarca liralık vurgun yapan kart dolandırıcıları, pos tefeciliği ile ikinci el oto alım ve satımlarında ilan üzerinden spekülatif işlemlerle fahiş rakamlara araç satışı yapan suç örgütlerinin de çökertilmesinde anahtar rol oynadı. Başsavcı Gümüş, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuşa sevk eden, bu kişilere aracılık edip yer temin ederek haksız menfaat sağlayan çete liderleri ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan tacirlere yönelik de seri operasyonlar gerçekleştirdi. Başsavcı Gümüş, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli yargı ana yaz kararnamesiyle Bursa Karacabey'e başsavcı olarak atandı.