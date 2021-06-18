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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:22 Son Güncelleme: 18.6.2021 10:52

’dan kaçan kaçana! Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu teslim oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’dan kaçan kaçana! Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu teslim oldu

Terör örgütü ’da çözülmeler devam ediyor. Güvenlik birimlerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan ve yeşil kategoride arananlar listesinde yer alan Erdal Uğur kod adlı isimli örgüt mensubu Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü 'da çözülmeler devam ediyor. Güvenlik birimlerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan ve yeşil kategoride arananlar listesinde yer alan Erdal Uğur kod adlı isimli örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.



İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen Eren operasyonları ile terör örgütü PKK'ya peş peşe ağır darbe vurulmaya devam ederken örgüt kendi içinde çözülmeler başladı. Güvenlik birimlerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik isimli örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

2009 yılında terör örgütüne katılan, ve 'de faaliyet gösteren örgüt mensubu son olarak örgütün sözde -Gap Riha- alanında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

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PKK’dan kaçan kaçana! Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu teslim oldu
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