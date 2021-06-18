Sanata ve sanatçıya bir büyük destek daha

Bursa'da pandemiden etkilenen sokak sanatçılarına destek olmak için 3 günlük bir festival düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, sanata yönelik 1 Milyon TL bütçeli yeni bir projenin daha startını verdi.

Küresel salgın korona virüs nedeniyle süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlardan esnafa kadar toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sanatçılara yönelik desteklerine bir yenisini daha ekliyor. Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sanatlarını icra eden sokak sanatçıları geçtiğimiz haftalarda düzenlene bir festival ile biraz olsun rahat bir nefes almıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanata ve sanatçılara yönelik bir büyük projenin da ha müjdesini verdi.

ÇOK DAHA KAPSAMLI BİR PROJE



Haziran ayı meclis toplantısında sokak sanatçılarına verilen desteğin artacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 1 Milyon TL bütçeli Bursa Açıkhava Sanat Günleri projesini uygulamaya geçireceklerinin müjdesini verdi. Pandemi yüzünden tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok sektörün zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Devletimiz bu sektörlere imkânları dâhilinde destek oluyor. Büyükşehir olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Yıllardır birçok projede omuz omuza verdiğimiz sanatçılarımıza bu zor dönemde destek olmayı sürdürmek istiyoruz. Sanatçılarımızdan aldığımız geri dönüşler neticesinde daha geniş kapsamlı bir proje yapma ihtiyacı hissettik" dedi.

MADDİ VE MANEVİ DESTEK



Bu projede Kültür Bakanlığı'nın ilgili tüzüğüne uygun kurulan Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ile yapılacak protokol kapsamında çalışacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bilecik'te bulunan ve pandemi nedeniyle zor durumda kalan sanatçıları bir araya getiren bir oluşum. Bizim hedeflediğimiz kitleye en doğru ulaşımı bize sağlayacaktır. Zor durumdan geçen sanatçılarımıza, sanatlarını icra etmeleri için fırsat tanınıp bu dönemde yalnız olmadıklarını hissettirip, maddi ve manevi destek sağlanacak ve sosyal belediyecilik yönümüz tekrar hissettirilecektir. Bu kapsamda yaklaşık 4 ay sürecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Hava şartlarına bağlı olarak Eylül sonu Ekim ortası gibi de projemizi sonuçlandıracağız" dedi.

1 MİLYON BÜTÇE AYRILDI



Bursa'nın 17 ilçesinde ve açık hava sahnesinde 168 farklı program planlandığını belirten Başkan Aktaş, "Bursalıları yaz boyunca çocuk oyunları, tiyatrolar, canlı gösteriler ve konserlerle buluşturacağız. 300'ü sanatçı, 200 kadarı da destek hizmetleri, teknik hizmetler ve lojistik çalışanı olmak üzere yaklaşık 500 kişi projeye katılmış olacak" dedi.