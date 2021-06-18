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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
'nın ilçesinde silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) cenazesi, memleketi 'de son yolculuğuna uğurlandı. Törende oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Nursel Yangöz, "Ah yavrum, yandım. Oğluma yandım. Yarın yanına gidecektik Bodrum'a" sözleriyle feryadını dile getirdi. Polisi şehit eden şüphelinin 'Çakal' lakaplı (47) olduğu belirlendi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin, silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 15'e yükseldi.
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Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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