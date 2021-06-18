Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) cenazesi, memleketi Denizli
'de son yolculuğuna uğurlandı. Törende oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Nursel Yangöz, "Ah yavrum, yandım. Oğluma yandım. Yarın yanına gidecektik Bodrum'a" sözleriyle feryadını dile getirdi. Polisi şehit eden şüphelinin 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan
(47) olduğu belirlendi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin, silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 15'e yükseldi.