Silivri’de mezarlık kaosu! “Bir haberle bütün huzurumuz kaçtı”

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde yer alan ve mezar üzerine inşa edildiği ileri sürülen Muharrem Apartmanı'nda yaşayan bina sakinleri, gündeme gelen iddialar sebebiyle zor günler geçiriyor. İddiaya göre Muharrem Apartmanı, "Danışman Dede Kabri"nin üzerine inşa edilmiş ve mezara giden yol da "koruma" amacıyla demir parmaklıklarla kapatılmıştı.

MEZAR DEĞİL MESCİT



Gerçeğin görünenden farklı olduğunu belirten 45 yıllık bina sakini Behram Özdeniz "Yapılan haberler yüzünden çok bunaldık. İnsanlar mezarın üzerinde oturduğumuzu sanarak bize tepki gösteriyor. Ben binanın yapıldığı ilk günden beri burada yaşıyorum. Binanın inşasına başlanıldığında da aynı iddalar gündeme gelmişti. Konuya açıklık getirmek için kendi insiyatifimizle yetkililere başvurduk. Ankara'dan eksper geldi. Mesciti kontrol ettiler, burada mezar yok dediler. Zaten mezar olsa bu binaya kim ruhsat verir? Zamanında biri gelip buranın kabir olduğuna dair taş yaptırmış ama ismini de yanlış yazmış. Burası Danışman Dede Kabri değil, Talaşman Dede Mescit'iydi. Biz bu mescitte oyun oynayarak büyüdük" diye konuştu.

FUHUŞ YAPILIYORDU DİYE KAPATTIK



Aynı sokak üzerinde esnaflık yapan Yüksel A. ise "Mescite iki bina arasındaki boşluktan giriliyordu. Bu aradaki boşlukta her gün ayrı bir olay yaşanıyordu. Bir tiner içiyorlardı, bir gün fuhuş yapılıyordu. Torbacılar mesken tutmuştu. Polisimiz sağ olsun ne zaman ihbar etsek geliyordu ama bu pisliğin önüne geçilemiyordu. Mahallede huzur kalmayınca biz de kendi aramızda para toplayıp burayı demir parmaklıklarla kapattık. İçeriye girişi mahalle sakinleri olarak biz kapattık" dedi.