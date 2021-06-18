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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Son 24 saatte 1.5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Giriş Tarihi: 19.6.2021 00:37 Son Güncelleme: 19.6.2021 00:42

SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Son 24 saatte 1.5 milyon dozdan fazla yapıldı

SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Son 24 saatte 1.5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Son Dakika Haberi... sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 00:00'a kadar yapılan sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki?" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberi... salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala etkisini sürdürüyor. Salgına karşı en güçlü silahımız olurken, 'de aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

SON 24 SAATTE 1.5 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Son günlerde, günlük 1 milyon dozun üstünde aşı yapılırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 00:00'a kadar yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Son 24 saatte 1.5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
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