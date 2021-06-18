SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Son 24 saatte 1.5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

SON 24 SAATTE 1.5 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Son günlerde, günlük 1 milyon dozun üstünde aşı yapılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 00:00'a kadar yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)" ifadelerine yer verdi.