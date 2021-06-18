Son dakika: DEAŞ’a maddi kaynak sağlayan 40 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucunda 61 kişinin DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak terörizm finansmanı suçunu işlediği tespit edildi. Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanması ile arama / el koyma işlemlerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.