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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:11

Son dakika: ’a maddi kaynak sağlayan 40 kişi gözaltına alındı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: DEAŞ’a maddi kaynak sağlayan 40 kişi gözaltına alındı

Son dakika! merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ’a maddi kaynak sağladığı tespit edilen 61 şüpheliden 40’ı yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucunda 61 kişinin silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak terörizm finansmanı suçunu işlediği tespit edildi. Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanması ile arama / el koyma işlemlerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: DEAŞ’a maddi kaynak sağlayan 40 kişi gözaltına alındı
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