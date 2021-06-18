Son dakika: İBB yine "zam" dedi, Cumhur İttifakı "dur" dedi

GÖKSU'DAN SON DAKİKA ÇIKIŞI: ZAM GELMEYECEK

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirterek şunları ifade etmişti: "İstanbul'un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arsa satışı yapmak için genel kurulu olağanüstü topluyor. Şu anda yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz, AK Parti Grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce İstanbullulara hangi sözü verdiysek, sözümüzün arkasındayız.