Son dakika: İBB yine "zam" dedi, Cumhur İttifakı "dur" dedi

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 23'lük zam içeren teklifini oyçokluğu ile reddetti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA İBB SUYA YÜZDE 23 ZAM İSTENDİ
Toplantıda, İSKİ'nin "Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi" görüşüldü. Teklifte su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi. Ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi.
Mecliste yapılan tartışmalarda CHP'li üyeler, girdi maliyetlerinin artışını öne sürerek zam yapılmasını talep ederken, AK Partili üyeler de zam görüşmelerinin geçen ay yapılan toplantıda verilen karar doğrultusunda kasım ayında görüşüleceğini belirttiler. İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi yapılan müzakerelerin ardından oyçokluğu ile reddedildi.
İSKİ'nin geçen ay yapılan genel kurulunda zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti. Gündemin bir diğer maddesinde İSKİ'ye ait Sarıyer'deki arsa ve hisselerin satışı da oylama sonucu kabul edilmedi.
GÖKSU'DAN SON DAKİKA ÇIKIŞI: ZAM GELMEYECEK
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirterek şunları ifade etmişti: "İstanbul'un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arsa satışı yapmak için genel kurulu olağanüstü topluyor. Şu anda yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz, AK Parti Grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce İstanbullulara hangi sözü verdiysek, sözümüzün arkasındayız.
Su zammı meselesini kasım ayında görüşeceğiz. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek." Göksu, Twitter'dan yaptığı açıklamada da "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağım diyerek oy alan CHP'li İBB Başkanı, bugün olağanüstü genel kurul ile 6. kez su zammı teklifi getirdi. AK Parti Grubu olarak daha önce enflasyon oranında zam verdiğimiz için,bu zamma izin vermedik. İstanbullunun hakkını korumaya devam edeceğiz" dedi.