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Giriş Tarihi: 18.6.2021 09:55 Son Güncelleme: 18.6.2021 09:59

: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeşil kategoride aranan terörist teslim oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeşil kategoride aranan terörist teslim oldu

haberine göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik isimli örgüt mensubu Mardin ilinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, yeşil kategoride aranan PKK/KCK mensubu teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik isimli örgüt mensubu Mardin ilinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

2009 yılında terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren örgüt mensubu son olarak örgütün sözde -Gap Riha- alanında sorumlu düzeyde faaliyet göstermekteydi.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeşil kategoride aranan terörist teslim oldu
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