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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:
Giriş Tarihi: 18.6.2021 07:14 Son Güncelleme: 18.6.2021 07:15

Son dakika haberi: Kanal 'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Son dakika... Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:
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Son dakika... Türkiye'nin yüz akı projelerinden biri olan Kanal projesindeki 6 köprüden ilki olan geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün 26 Haziran'daki temel atma töreni için geri sayım devam ediyor. Diğer yandan mega proje için algı ve karalama kampanyaları da sürüyor. İşte projesindeki son dakika gelişmeleri ve sıcak açıklamalar

Son dakika... İBB'nin yüklenici firmanın kurduğu şantiye alanını mühürleme girişimine tepkiler çığ gibi büyürken muhalefetin Türkiye için yapılan her eserde olduğu gibi Kanal 'u da engellemek için akla hayale sığmayan algı operasyonları da artarak devam ediyor.

Son dakika... Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:

Oysa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'nun projeyle ilgili sunumlarda verdiği bilgiler yapılan algı mühendisliklerini tek tek boşa çıkaran nitelikte. İşte yalanlar karşısında projenin gerçekleri:

Son dakika... Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:

YAPILAŞMADA GÖKDELENLER YOK: Kanal 'un etrafındaki yapılaşma gökdelenlerle değil ağırlıklı olarak yatay mimarı ile gerçekleştirilecek. İki yakada oluşacak şehirleşme ile İstanbul'a yeni bir çehre kazandırılırken, sosyal hayata ve ekonomiye büyük katkısı olacak.

Son dakika... Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:

İSTANBUL BOĞAZI KORUNACAK: Kanal 'un devreye girmesi ile birlikte İstanbul Boğazından hem gemi geçişleri azalacak hem boğazın güvenliği sağlanacak.

Son dakika... Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:

SON DAKİKA DEPREMİ TETİKLER İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ: Projenin gerçekleştirilmesi için bin 595 sayfalık, ekleriyle birlikte 16 bin sayfa olan ÇED raporu kapsamında farklı üniversitelerde görevli 200 bilim adamı başta olmak üzere çok sayıda STK, belediye, kurum ve kuruluş uzmanlarının katkı sunduğu çalışmalarda tüm senaryo ve riskler masaya yatırıldı. Kanal 'un depremi tetikleyeceği iddialarının da çürütüldüğü ÇED raporunda 'a 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu fay hattı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattının geçtiği ifade edildi.

Son dakika... Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:

'da bugün yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7'nin üzerinde büyüklükte bir depreme dair hazırlık yapıldığı ifade edilirken, 21 metre derinliğinde bir kanalın kilometrelerce derinlikteki fay hattını tetiklemesinin bilimle izah edilemeyeceği savunuldu.

Son dakika... Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:

EKOSİSTEM KORUNACAK: Planın hedefleri doğrultusunda "Kentsel Meskun Alan", "Kentsel Gelişme Alanı" kullanımlarında ekosisteme duyarlı yapılaşmalar ve yaşam alanları oluşturulacak.

Son dakika... Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:

GÖÇ NÜFUSU DEĞİL YOĞUNLUK AZALTMA: Kanal 'un her iki yakasında yerleşecek nüfus, İstanbul'a başka şehirlerden gelebilecek "göç nüfusu" değil, İstanbul'un riskli yapılarının yoğun bulunduğu yerleşik alanlarındaki riskli yapı stokunu ve nüfus yoğunluğunu azaltmak öngörüsü çerçevesinde gelebilecek nüfus olacak. Bu sebeple İstanbul'un nüfusunun artması öngörülmüyor.

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Son dakika haberi: Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:
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