SON DAKİKA! Muğla Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 19:51'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 17.40 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı. Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 82,92 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
"OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR"
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem: Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 19.51'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
KANDİLLİ DEPREMİ 4.5 OLARAK GEÇTİ
Öte yandan Kandilli Rasathanesi verilerinde depremin 4.5 büyüklüğünde olduğu bildirildi.