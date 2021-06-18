SON DAKİKA! Muğla Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 19:51'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 17.40 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı. Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 82,92 kilometre uzaklıkta meydana geldi.