Son dakika | RTÜK; Halk TV hakkında inceleme başlatıyor

* Halk TV muhasebesinin bahsettiği üst düzey yetkililerin kim olduğunu bilmediğini söylediler. Bizler varken rahat hareket edemiyorlar, rahat saçıp savuramıyorlardı. 21 sene şirketin muhasebesine baktım. Bizim dönemimizde BEL-PA'ya kesilen hiçbir faturanın üzerinde 'hizmet bedeli' diye baştan savma, yuvarlama ibareler kullanılamadı. Kesilen faturalarda tüm işler ayrıntılarıyla kalem kalem yazılırdı. Faturayı gören bir kimsenin aklında bir şüphe oluşmazdı. Şimdi istediğin yere istediğin kadar para ver, faturaya da 'hizmet bedeli' yaz, oldu bitti. Hizmet bedeli! Neyin hizmet bedeli? Nasıl bir hizmet? Bu hizmeti verirken ne kadar harcama yaptın da benden bu kadar para istiyorsun? Halk TV'nin yemek faturası örneğinde olduğu gibi, eski çalışanlara rağmen bu kadar rahat hareket edenlerin, şimdi sadece kendi partililerinden oluşan bir ekiple daha ne Halk TV faturaları ödeyeceğini kestirmek hiç de zor değil. Ama BEL-PA da kimsenin şahsi cüzdanı değil.

GÖKSU, SON 10 YIL ŞİRKETİN MUHASEBE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPTI

İlhan Göksu; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BEL-PA AŞ'de 21 yıl çalıştı. Göksu, son 10 yıl şirketin muhasebe müdürü olarak görev yaptı. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 8 ay görevine devam etti. Yavaş, yerel seçim öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin çıkarılmayacağını söyledi ancak göreve geldikten sonra yüzlerce işçi çıkardı. İşten çıkartılan kişiler arasında Göksu da yer aldı.