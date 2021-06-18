Son dakika: Cumhur İttifaki seçimlere ilişkin düzenleme önerilerini değerlendirmeye devam ediyor. AK Parti'nin hazırladığı taslakla ilgili incelemesini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) düzenleme üzerine kendi önerilerini de tekrar AK Parti'ye bildirdi. Edinilen bilgiye göre MHP'den ittifaklar için baraj önerisi geldi. İşte detaylar

Son dakika... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), AK Parti'nin gönderdiği seçim ve siyasi partilerle ilgili taslak düzenlemeyi inceleyerek öneri ve taleplerini ittifak ortağına bildirdi. MHP'nin AK Parti'ye bildirdiği taslakla ilgili öneriler arasında "İttifak içi baraj" önerisi dikkati çekti. AK Parti, seçim ittifakı ile ilgili barajın, "yüzde 10, yüzde 7 ya da 5" olmasına yönelik üç öneride bulunmuştu. Ve MHP'den dönüş geldi. İşte seçim düzenlemesine dair son dakika gelişmeleri