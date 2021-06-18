Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Seçim düzenlemesi için İttifakta baraj önerisi masada
Giriş Tarihi: 18.6.2021 07:00

Son dakika | Seçim düzenlemesi için İttifakta baraj önerisi masada

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Seçim düzenlemesi için İttifakta baraj önerisi masada

Son dakika: Cumhur İttifaki seçimlere ilişkin düzenleme önerilerini değerlendirmeye devam ediyor. 'nin hazırladığı taslakla ilgili incelemesini tamamlayan (MHP) düzenleme üzerine kendi önerilerini de tekrar AK Parti'ye bildirdi. Edinilen bilgiye göre MHP'den ittifaklar için baraj önerisi geldi. İşte detaylar

Son dakika... (MHP), 'nin gönderdiği seçim ve siyasi partilerle ilgili taslak düzenlemeyi inceleyerek öneri ve taleplerini ittifak ortağına bildirdi. MHP'nin AK Parti'ye bildirdiği taslakla ilgili öneriler arasında "İttifak içi baraj" önerisi dikkati çekti. AK Parti, seçim ittifakı ile ilgili barajın, "yüzde 10, yüzde 7 ya da 5" olmasına yönelik üç öneride bulunmuştu. Ve MHP'den dönüş geldi. İşte seçim düzenlemesine dair son dakika gelişmeleri

Son dakika | Seçim düzenlemesi için İttifakta baraj önerisi masada

SON DAKİKA MHP'DEN SEÇİM DÜZENLEMESİNE İTTİFAK BARAJI ÖNERİSİ

MHP, 'nin üç önerisinden yüzde 5'lik barajın uygun olduğunu bildirdi. AK Parti'nin de sıcak baktığı barajın yüzde 5 olması kesin gibi. MHP ittifak yapan partilere ittifak içi baraj uygulanması önerisinde bulundu. Bu öneri üzerinde mutabakata varılması halinde ittifak partileri önce Türkiye barajını aşacak, ardından da ittifak içi baraja göre milletvekili çıkarma hakkını kazanacak.

Son dakika | Seçim düzenlemesi için İttifakta baraj önerisi masada

İTTİFAK BARAJI AŞILMAZSA VEKİL ÇIKARILAMAYACAK

İttifak içi barajı aşamayan partiler milletvekili çıkaramayacak, Meclis'e temsilci gönderemeyecek. Aynı zamanda ittifak içi hesaplar da değişmiş olacak. İttifak içi barajın düzenlemede olup olmamasına ya da yüzde kaç olacağına ilişkin ayrıntılar müzakere edilecek.

Son dakika | Seçim düzenlemesi için İttifakta baraj önerisi masada

ittifak içi baraj uygulanmasını istemezken, farklı olarak her partinin oyunun ayrı ayrı hesaplanması ve onların toplamından ittifak oyunun hesaplanması önerisini getirmişti. Hem hesaplama yöntemi hem de ittifak içi baraj olup olmaması ortak toplantıda şekillenecek.

Son dakika | Seçim düzenlemesi için İttifakta baraj önerisi masada

İki partinin kurmaylarının sonbahara kadar taslağa son şeklini vermesi ve değişikliklerin yeni yasama döneminde Meclis'e getirilmesi planlanıyor.

Son dakika | Seçim düzenlemesi için İttifakta baraj önerisi masada

Yıl sonu bitmeden yasalaşması ve bir sonraki seçimde kullanılması, düzenlenmenin seçime bir yıl kalmadan uygulamaya konulması hedefleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Seçim düzenlemesi için İttifakta baraj önerisi masada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA