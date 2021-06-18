TBMM Başkanlığı, RTÜK'te üyelik kontenjanı hesaplamasına dair çıkan haberleri yalanladı

"RTÜK ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNDE YAKLAŞIK 16 YILDIR UYGULANIYOR"

Bu hesaplama yönteminin, RTÜK üyeliğinde olduğu gibi, sadece siyasi parti grupları tarafından aday gösterilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği seçimlerinde de aynen kullanıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenle RTÜK üyeliği seçimlerinde siyasi parti gruplarına düşen kontenjanlar, parti gruplarının TBMM'deki üye sayıları oranına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla bugün için TBMM'de bulunan 5 siyasi parti grubuna mensup toplam 563 milletvekili arasındaki oranlara göre RTÜK'teki üye dağılımı belirlenmiştir. Bağımsız olan veya bir siyasi parti grubuna mensup bulunmayan milletvekillerine RTÜK üyeliği seçimlerinde kontenjan ayrılabilmesi için kanunda buna yönelik özel hüküm bulunması gerektiği ve bu konuda özel bir kanun hükmü bulunmadığı için, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranının tespitinde bağımsız veya siyasi parti gruplarına mensup olmayan milletvekillerinin sayısı dikkate alınamamaktadır. Bağımsız veya siyasi parti gruplarına mensup olmayan milletvekilleri ile halihazırda toplam milletvekili sayısı olan 583 sayısı, RTÜK üyeliği kontenjanlarının belirlenmesine esas oluşturan hesaplamada kullanılamamaktadır."

Bu durumun ilk defa yapılan bir uygulama olmadığı belirtilen açıklamada, bunun, ihtisas ve Meclis araştırması komisyonları ile TBMM Başkanlık Divanı üyeliği seçimlerinde yaklaşık 45, RTÜK üyeliği seçimlerinde yaklaşık 16, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği seçimlerinde de yaklaşık 5 yıldır uygulanan bir yöntem olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Haber ve değerlendirmelere konu teşkil eden son RTÜK üyeliği seçim sürecinde de bundan farklı bir uygulama yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.