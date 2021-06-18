Teknofest’te ön değerlendirme heyecanı! Minik mucitlerden aile içi şiddeti azaltacak proje

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan ve ayakları yerden kesen Teknofest yeniden başlıyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek festivalde yarışma heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda ilkokul ve Ortaokul Öğrencileri için belirlenen 'İnsanlık Yararına Teknoloji' kategorisinde proje hazırlayan Arnavutköy Cemal Reşit Rey öğrencileri yaptıkları cihazla ön değerlendirme aşamasını başarılı bir şekilde geçti. 9 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencileri 'Sözünü Bil' diye adlandırdıkları projeyle aile içi şiddetin azalmasını hedefliyor. Minik mucitlerin yaptığı cihaz, evde yaşanan olumsuz ebeveyn tartışmalarında veya ebeveyn ile çocuklar arası tartışmalarda oluşan yüksek ses şiddetlerinde anne ve babaları uyarıyor ve bu sayede anne-babanın sakinleşerek olumsuz havadan kurtulmasını sağlıyor.

9 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencisi Recep Emin Günaslan: Bu projede amacımız evde yaşanan olumsuz ebeveyn tartışmasında veya ebeveynle çocuklar arasındaki tartışmalarda yüksek ses şiddetlerine karşı anne ve babayı uyarmaktır. Yüksek ses sonucunda oluşan bu olumsuz atmosferle çocukların ruh sağlığı bozulmaktadır. Anneler, babalar ve çocuklar bu tarz olumsuz durumları bazen farkında olmadan yapmaktadır. Yaptığımız cihaz yüksek ses şiddetlerini algılayarak hem görsel hem de sesli olarak uyarıyor.

9 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Rauf Kaymak: Projemiz biz çocukların ruh sağlığını korumaya yöneliktir. Hiçbir şey anne ve babası arasındaki güçlü ilişkiden aldığı kadar güveni çocuğa veremez. Hiçbir şey çocuğa anne-babanın mutluluğunu görmek kadar sevildiğini hissettiremez. Sinirli bağrışmaların yer aldığı şiddet içeren yıkıcı tartışmalar çocuğun güven duygusuna zarar verir.

9 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Melih Karslıoğlu: Toplumumuzda ailenin yeri ve önemi çok büyüktür. Bu projede hedef kitlemiz çekirdek ailedir. Çünkü aile toplumdaki sosyal hayatın uyumlu ve sağlam bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynar.