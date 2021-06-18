Reha Muhtar'a tehdit mesajı! Dava açtı...

Ünlü gazeteci Reha Muhtar ile Beşiktaş'ın eski yöneticisi Umut Güner arasındaki sular durulmuyor. Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan gazeteci Reha Muhtar ile siyah-beyazlı kulüpte yöneticilik görevinde bulunan Umut Güner arasında geçtiğimiz aylarda tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmada Umut Güner, Muhtar'a attığı mesajların üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiğini fark etti. Bunun üzerine savcılığa başvuran Beşiktaş'lı yönetici Güner, ünlü gazetecinin, 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Savcılık Muhtar hakkında dava açtı. Mahkeme, Haberleşmenin gizliliğini ihlal eden Reha Muhtar'ı 1 yıl hapse çarptırıp, cezayı 5 yıl boyunca erteledi.

'AŞAĞILIK HERİF'

Taraflar arasındaki davanın devam ettiği sırada Güner, Muhtar'a, 'Senin gibi biri benim abim falan olamaz, aşağılık herif, bir daha adımı yazarsan çok kötü olur, aşağılık adam, görüşürüz, görüşürüz o kadar, anladın sen, yazma daha şeklinde hakaret ve tehdit içeren mesaj attı. Mesajlar sonrası ünlü gazeteci savcılığa suç duyurusunda bulundu.

4 YIL İSTENDİ

Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan umut Güner, mesajları attığını kabul etti ancak tehdit ve hakaret kastının olmadığını beyan etti. Dosya, uzlaşma büroya gönderildi. Muhtar, Güner ile uzlaşmak istemedi. Savcılık soruşturma sonunda Güner hakkında, 'Tehdit ve hakaret' iddialarıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.