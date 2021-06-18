Van merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında şirket yöneticileri ve yetkilileri ile kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından, 15'i de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 14'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" soruşturması kapsamında 15 Haziran'da 34 şüphelinin yakalanması amacıyla 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan çalışanların mağdur olmalarını önlemek amacıyla verilen "nakdi ücret desteği" ödemesinden, gerçek hak sahipleri yerine anlaşmalı oldukları 10 şirket bünyesinde sigortalı gösterdikleri ve ücretsiz izne ayırarak ödemelerden faydalandırdıkları yaklaşık 2 bin 600 kişiye şu ana kadar tespit edilen 10 milyon lira haksız ödeme yapılması ve kamunun zarara uğratılmasına sebep oldukları, yapılan ödemenin büyük kısmını da sigortalı gösterdikleri kişilerden talep ettikleri öne sürülmüştü.