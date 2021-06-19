10 Büyükşehir Belediye Başkanı Kayseri'de buluştu

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında Erciyes'te yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bürokratlar katıldı.

"ALLAH BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 1 milyon 450 bin nüfusu ve 16 ilçesiyle, Anadolu'nun ortasında üçüncü büyük nüfusa sahip ticaret ve sanayi merkezi olduğunu belirterek; "Son süreçte de her ilde olduğu gibi ticaret, sanayi yetmez diyerek turizmin, gastronominin merkezi olması için yolumuza devam ediyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi.

"1994 UNUTULMAYACAK BİR YIL"

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Türk siyasi hayatında dönüm noktaları olduğunu, belediyecilik ve yerel yönetimler tarihinde de 1994 yılının unutulmayacak bir yıl olduğunu söyledi. O dönemde çöp dağlarının oluştuğunu belirten Mehmet Özhaseki; "1994 yılı öncesi hizmet ön planda olmadığı için, çöp dağlarının oluştuğu, suların akmadığı, 'benim partime oy vermiyor' diye cezalandırılan mahallelerin olduğu dönemleri çok iyi biliyoruz. Çok şükür 94 ile birlikte sayın cumhurbaşkanımızın İstanbul'da, bizlerin de Anadolu'nun değişik kentlerinde iş başına geldiği ortamda 'biz hizmet belediyeciliği yapacağız, mazeret üretmeyeceğiz, kimsenin diline, dinine, ırkına, yemesine, içmesine, kuşamına asla karışmayacağız, sadece hizmet edeceğiz' dedik, iş başına geldik, bu sözümüze sadık kaldık, hizmet belediyeciliğine aynı şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özhaseki'nin projeleri anlattığı basın toplantısının ardından başkanlar, karşılıklı istişare, ortak akıl, uyum ve yerel yönetimler yasası ile ilgili önemli tespitleri değerlendirmek üzere toplantı yaptılar.