17 ildeki FETÖ operasyonunun detayları belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanması içerisinde faaliyet yürüten yeni şüpheliler tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 30'u İstanbul'da olmak üzere 17 farklı ilde şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Şüphelilerden 6'sının aktif görevde, 46'sının ihraç edilmiş askeri öğrenci olduğu belirtildi. Gece yarısı yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalananlar sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

HÂLÂ DEŞİFRE OLMAMIŞ FETÖ'CÜLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine personel alımı sırasında, sınavlara girişte yapılan mülakatta kodlama yöntemi ile askeri okullara kayıt yaptıran, TSK içinde hâlâ deşifre olmamış örgüt üyelerine operasyon yapıldığı vurgulandı. FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerler ile bu askerlerden sorumlu olan sivil imamların örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği market, büfe, kırtasiye, lokanta gibi işletmelerde kurulu bulunan ve ücret karşılığı kullanılan sabit, kontörlü hatları kullandıkları tespit edilmişti. FETÖ'nün sivil imamlarının, sorumlu oldukları askeri personel ile bu şekilde iletişime geçtikleri, aralarındaki irtibatın belli olmaması için doğrudan cep telefonlarıyla arama yapmadıkları belirlenmişti. 2017 yılında fark edilen ankesör yönteminin çözülmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerindeki binlerce FETÖ'cü deşifre olmuştu.