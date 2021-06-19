AYM raportörü HDP iddianamesinin kabulünü talep etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden hazırlanarak Anayasa Mahkemesi
'ne gönderilen HDP
'nin kapatılması istemli iddianamede raportör ilk incelemesini tamamladı. AYM
heyeti, davaya ilişkin ilk incelemesini 21 Haziran'da genel kurulda görüşecek, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek ve yüksek mahkemenin tanıdığı süre içinde HDP ön savunmasını verecek. Parti tarafından bu sürenin uzatılması için başvuru yapılırsa ek süre talebini AYM karara bağlayacak. Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak. Ardından bu görüş HDP'ye gönderilecek. Belirlenecek bir tarihte Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bütün bu sürecin ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından başkan Zühtü Arslan
toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.