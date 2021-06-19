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Giriş Tarihi: 19.6.2021 22:14

Bakan Çavuşoğlu geleceğin diplomatlarıyla buluştu! ADF logosunu Patara'dan aldı

BETÜL USTA BETÜL USTA
Bakan Çavuşoğlu geleceğin diplomatlarıyla buluştu! ADF logosunu Patara'dan aldı

Dışişleri Bakanı , diplomasinin kalbinin attığı kapsamında düzenlenen Gençlik Forumu'nda çeşitli üniversitelerden 500'den fazla gençle bir araya geldi. Çavuşoğlu, pandemi tedbirleri gözetilerek açık havada düzenlenen organizasyona ünlü basketbolcu Ergin Ataman ile birlikte basket atarak giriş yaptı.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, logosunun tarihte ilk meclisin kurulduğu Patara antik kentinden esinlenerek oluştuğunu söyledi.

SAVUNMA YERİNE GİRİŞİMCİ DİPLOMASİ
Gençlere oyunun içinde olmak gerektiği ve sadece savunma değil diplomaside de atak olunmasının lüzumlu olduğunu kaydederek, "Oyunu da kuracaksınız, size karşı kurulan oyunu bozacaksınız da. Bugün savunma yerine girişimci diplomasiyle ileriye gitmek bizim girişimci diplomasimizin bir parçası" dedi.

SPORCULARIMIZ TÜM ALANLARDA BAŞARI KAZANIYOR
'nin sporun her dalında, daha önce hiç dereceye giremediği alanlarda sporcuların başarı elde ettiğini belirterek, bu başarıların ülkenin imajı açısından önemli olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, yoğun temposuna rağmen enerjisini nasıl sağladığına ilişkin soruya ise "motivasyon" ve "Gazipaşa avakadosu" şeklinde cevap verdi.

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Bakan Çavuşoğlu geleceğin diplomatlarıyla buluştu! ADF logosunu Patara'dan aldı
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