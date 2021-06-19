Bakan Çavuşoğlu geleceğin diplomatlarıyla buluştu! ADF logosunu Patara'dan aldı

Gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu logosunun tarihte ilk meclisin kurulduğu Patara antik kentinden esinlenerek oluştuğunu söyledi.



SAVUNMA YERİNE GİRİŞİMCİ DİPLOMASİ

Gençlere oyunun içinde olmak gerektiği ve sadece savunma değil diplomaside de atak olunmasının lüzumlu olduğunu kaydederek, "Oyunu da kuracaksınız, size karşı kurulan oyunu bozacaksınız da. Bugün savunma yerine girişimci diplomasiyle ileriye gitmek bizim girişimci diplomasimizin bir parçası" dedi.

SPORCULARIMIZ TÜM ALANLARDA BAŞARI KAZANIYOR

Türkiye'nin sporun her dalında, daha önce hiç dereceye giremediği alanlarda sporcuların başarı elde ettiğini belirterek, bu başarıların ülkenin imajı açısından önemli olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, yoğun temposuna rağmen enerjisini nasıl sağladığına ilişkin soruya ise "motivasyon" ve "Gazipaşa avakadosu" şeklinde cevap verdi.