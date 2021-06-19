Bakan Pakdemirli: 100 bin lira hibe veriyoruz; bunu baba oğluna yapmaz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye tarımının genel durumu ve bakanlığın çalışmaları konusunda genel bir değerlendirmede bulundu. Tarım ve hayvancılığın önemine işaret eden Bakan Pakdemirli, "Tarımda hayat var. Son bir buçuk yıldır yaşadıklarımız bize gösterdi ki hiç bitmeyecek olan bir sektör varsa gıda. Asla ölmediğimiz sürece, hayatta kaldığımız sürece bitmeyecek. Artık tarım daha önemli. Biz bunun önemini anlatmaya çalışıyorduk. Gerçekten artık herkes önemini anladı. Türkiye'de şu an çiftçimizin ortalama yaşı 55 civarında. Bu ne kadar korkutucu görünse de diğer ülkelerde 65 yaş civarında. Bir projemiz var. 100 bin lira hibe veriyoruz. Bunu baba oğluna yapmaz. 100 bin lira tarımda bir işe başlamak için önemli bir başlangıçtır. Son 3 senedir ben bakan olduğumdan beri 10 bin eleman aldık. Devlet ihtiyacı oldukça bu çıkar. Bir de kamuda çalışmak ben tercih etmedim bugüne kadar. İlk defa bakan olarak kamuda çalışıyoruz. Ama tercih eden arkadaşlarımız varsa benim onlara tavsiyem bir yerde mutlaka toprağı eksinler, biçsinler. Gerekirse sıkıntı çeksinler. Zarar etsinler. Ama o geçirdikleri zamanı, tecrübeleri onlara memuriyetlikten daha çok kıymet verecek. Bizim kadınlarımıza, gençlerimize ihtiyacımız var. Üretici olarak ihtiyacımız var. Kamuda da ihtiyaç olursa alırız. Tarım paydaşıysa bizim başımızın üzerinde yeri var herkesin" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN SAĞLIĞIYLA OYNAYANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAZ"

Taklit ve tağşiş ile ilgili konuşan Bakan Pakdemirli, "Kolay para maalesef vatandaşımızı, üreticimizi çekiyor. Böylelikle taklit bir markayı o marka olmadığı halde o markaymış gibi göstermek. Tağşiş ise bu ürün budur deyip başka bir şey olması. Bunların hepsinde önemli bir miktarda bir haksız kâr ve haksız rekabet unsuru doğuyor. Bununla ilgili bizim çok önemli bir kanunda değişikliğe ihtiyacımız yoktu. Kanun, yönetmelik vardı. Adamı yakalıyorsunuz, 25 bin lira ceza kesiyorsunuz. Ama o yapmış olduğu tağşiş olayından 10 tonluk tağşiş yaptı. Sizin cezanızı ödüyor, ifşayı da göze alıyor bence bu rezilliktir. Sonradan firma ismini değişiyor devam ediyor. Bu artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Haksız rekabete göz açtırmayacağız, vatandaşın sağlığıyla oynayan firmalara göz açtırmayacağız" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SAMAN İHTİYACI YOK"

Türkiye'nin samana ihtiyacı olmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli şunları dedi: "Türkiye 25 milyon ton kaba yem üretir. Türkiye'nin saman ihtiyacı yoktur. İstisnai bir dönem vardır yaparsınız Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. Bunların hepsi sahtedir. Bir bilgi kirliliği içerisinde vatandaşımızın, çiftçimizin mutlu olmasını beklememiz lazım"