Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik
Giriş Tarihi: 19.6.2021 16:04 Son Güncelleme: 19.6.2021 16:08

Başkan 'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilen 'ye tebrik

Başkan Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik

Başkan Recep Tayyip , İran Cumhurbaşkanı seçilen ’ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip , İran Cumhurbaşkanı seçilen 'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan mesajında, "Kovid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle İran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım." dedi.

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA