Başkan Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan mesajında, "Kovid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle İran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım." dedi.

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.