Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi başarılı bir şekilde ilerliyor. Aşı randevusu için yoğunluk oluşurken hangi aşıyı olmalıyım sorusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere, aşı randevusu alırken Sinovac aşısı ya da Biontech aşısı seçilmesi isteniyor. Bu durumda da, Sinovac mı daha iyi Biontech mi daha etkili konusuyla ilgili bilgi edinme süreci yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların merak ettiği mRNA ve inaktif aşılarla ilgili bilgi notu paylaştı.

HANGİ AŞIYI OLMALIYIM?

Bakanlık, koronavirüs aşısı yan etkileri hakkında bilgi verirken Sinovac mı daha iyi Biontech mi daha güvenli sorusuna da cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. Peki, Sinovac ve Biontech aşısı kimin, hangi ülkenin? Sinovac mı daha iyi yoksa Biontech mi?

İşte, her iki aşının karşılaştırması ve koronavirüs aşısı yan etkileri hakkında bilgiler