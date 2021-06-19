Camdan ayağını çıkarıp araç kullandı! Saygısızca araç kullanmaktan ceza yedi

İstanbul Beşiktaş'ta aracın şoför tarafından ayağını dışarı çıkararak araba kullanan ve o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılan sürücü B.T. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yakaladı. Sürücüye saygısızca araç kullanmaktan 288 lira ceza yazıldı.





Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak tarama yaptıkları sosyal medya üzerinde yine bir görüntüye denk geldi. Hemen çalışma başlatan ekipler Beşiktaş'ta aracın sol camından ayağını dışarı çıkararak araç kullanan ve diğer sürücüleri tehlikeye atan araç plakası tespit edildi. Çalışmaların devamında sürücünün B.T. isimli şahıs olduğunu belirleyen sivil ekipler harekete geçti.





Yakalanan sürücü B. T'ye KTK'nın 73/A (Karayollarıda saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak) maddesinden 144 lira, 47/1-D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak) maddesinden 144 lira, toplamda 288 lira trafik idari para cezası uygulandı.