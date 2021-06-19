Diplomasiye çok daha fazla ihtiyaç var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya
Diplomasi Forumu açılışında konuştu. Çavuşoğlu şunları söyledi: "İklim değişikliği, terörizm hâlâ hepimizi sınıyor. Başlayan çatışmalar da sonlandırılamıyor. Temel dış politika aktörleri tarih içinde çok değişmedi. Ancak, paydaşlar çoğaldı. Sivil toplum, yardım ve düşünce kuruluşları, iş dünyası, medya, sanat ve bilim çevreleri artık diplomasinin etkin oyuncuları. Diplomasi bu çalkantılı ve çok paydaşlı dönemde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir siyaset aracı. Birlikte harekete geçmeden de insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulamayacağız. Dünya sathında her 5 Dışişleri Bakanı'ndan 1'i şu anda Antalya'da. Yani bir Birleşmiş Milletler
ortamı burada vücut bulmuş durumda. Hep birlikte, Antalya'da toplanan bu zihinsel birikim ve enerjiyi kullanıp, diplomasinin değişmeyen ilke ve yöntemlerini yenilikçi yaklaşımlar ile birleştireceğiz."