Düğünde kan aktı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yapılan düğünde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Harran İlçesine bağlı Kuruyer mahallesinde yaşandı. Mahallede yapılan düğünde amca çocukları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada 2'si çocuk toplamda 4 kişi yaralandı. Kavganın bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Anbulaslarla Harran Devlet hastanesine kaldırdı., Yaralanan 4 kişi Mehmet .K .Şavak K Merve .A Salih A Harran devlet hastanesinde tedavi altına alındılar .polis ekipleri olay yerinde ve hastane de geniş güvenlik önlemleri aldı