Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren dijital karneler MEB tarafından erişime açıldı. Bakanlığın açıklamasında, dijital karneler için E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi işaret edilirken yüz yüze karnelerin isteğe bağlı olarak 2 Temmuz'da alınabileceği belirtildi. Bu noktada, E Okul karne notları bakma sayfası üzerindeki yoğunluk da bir hayli arttı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, E Okul dijital karne notu öğrenme ekranı ile dönem sonu karneleri ile takdir teşekkür belgesi alıp almadığını kontrol ediyor.
e-Okul VBS girişi dijital karne notu öğrenme ekranı, dünden bu yana öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB E Okul VBS dijital karne notu bakma sayfası ile öğrenciler dijital karnelerine kavuşarak takdir teşekkür belgesi sorgulama da yapabiliyor. Hatırlanacağı gibi, dijital karneler E Okul üzerinden geçtiğimiz yıl da verilmişti. Peki, dijital karne notu E Okul VBS üzerinden nasıl bakılır, karneler nasıl çıkarılır?
İşte, MEB E Okul VBS karne notu görüntüleme ekranı ve dijital karne notu bakma sayfası
İlkokul, ortaokul ve lise düzeyi öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilir. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilir.
E OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME EKRANI TIKLA ÖĞREN
Öğrenciler e-Okul VBS sistemi ile tüm hizmetlere kolayca ulaşabilecek. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmekte.
E OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME EKRANI TIKLA ÖĞREN
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.
e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.
Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.
Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan ve kimi zaman yüz yüze eğitimle sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılı, 2 Temmuz Cuma sona erecek.
Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, e-Okul'dan erişime açıldı. Bakanlık tarafından okullarda bugüne özel bir karne etkinliği yapılmadı ancak talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.
Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 21 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek.
Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.
"TELAFİDE BEN DE VARIM" PROGRAMI UYGULANACAK
Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz'da başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.