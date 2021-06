Elazığ'da 'Kız Kardeşim Projesi' başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca 10 ilde hayata geçirilen, kadın girişimlerin tarımsal ürünlere yönelik üretim yapmalarına ve pazarlamalarına olanak sağlayan 'Kız Kardeşim' projesi Elazığ'da start aldı.



Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin katılımıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda projenin tanıtımı ve eğitim süreci başlatıldı.



Programda konuşan Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Türkiye'nin çok zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu, bu zenginliği katmadeğere dönüştürecek projeler geliştirdiklerini söyledi.



"KADINLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"



Yerel ve yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanması konusunda kadınlara yönelik Kız Kardeşim projesini hayata geçirdiklerini aktaran Işıkgece, "Piyasada çok ciddi bir boşluk var, şu anki yaptığımız yaptığımız projenin temelleriyle alakalı olarak. Yani yerel, yöresel ürünlerin pazarda yer bulması, hak ettiği değeri bulması ve tüketiciye tüm Türkiye'de ulaşımıyla ilgili ciddi bir talep var ama ürünlerin satış kabiliyetini alması ve hak ettiği değeri bulmasıyla ilgili gidilecek bir mesafe var. Yani her bölgemiz çok zengin. Bu bölgeye özel endemik çeşitlilik, çok farklı tatlar var ama bu tatların düzgün ambalajlarda etiket mevzuatına uygun, barkodlu, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun, ulusal pazarlarda yer almasını gerektirecek yolumuzda gittiğimiz mertebede ciddi eksiklerimiz var. İşte tam da bu anlamda ilk etapta 10 ilimizde çalışma başlattık. Kendi memleketim olan Elazığ da bu iller kapsamında. Bugün burada vekillerimizle birlikte başlangıcı yaptık. 2 günlük bir eğitim maratonu var. Bu eğitim maratonunda finansal okur yazarlıktan tutun da çünkü ticarete dönüşecek bu ürünler. Ama ticarette eksiklerimiz var. Buradaki eksiklerimizi tamamlamaya yönelik bu alanda eğitimlerimizi olacak. Finansal okur yazarlık, hijyen, gıda güvenliği, sosyal medya üzerinden bu ürünler nasıl satılabilir. Dijital tarım portalı bakanlığımızın geliştirdiği önemli bir portal. Gibi konularda üreticilerimizin, kadın kooperatiflerimizin müteşebbis kadınlarımızın ihtiyacını tamamlayıp, eğitim sonrasında da onları yanlız bırakmadan, bölgeye bir mentol, bir danışman atayarak onların gittiği yolda her daim 'alo' dediklerinde karşılarına yardım olarak koşacak, vizyonlarını geliştirecek, farklı ürün geliştirmelerine olanacak sağlayacak ve satış noktalarına onları taşıyacak ve mentol ve danışman destekleriyle devam edeceğiz." dedi.



"FUARLAR DÜZENLEYECEĞİZ"



Ankara'da fuarlar düzenleyip kadın girişimcilerin ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması noktasında katkı sunacaklarını ifade eden Işıkgece, "Kız kardeşim projesi kapsamındaki kooperatifleri Ankara'ya alıp satınalma camiasıyla buluşturacağız onları ve bu ürünleri reyonlarda hak ettiği değeri bulması, katmadeğerli hale gelmesi için çalışacağız. Bu da yetmeyecek. Bu ilimiz olduktan sonra bu yolda başarılı bir sonuca ulaştıktan sonra yan bir iline kız kardeşlik yapacak. Dolayısıyla kız kardeşim büyüyerek devam edecek ülke sathında. Bu ürünler ticarette tüm Türkiye'de değil, dünya pazarlarına taşınmış olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu projeye çok önem veriyoruz. Çünkü bir kırsal kalkınma için, bölgeye ekonomi yaratılması için, kadınlarımızın cebinin para görmesi için, biyoçeşitliliğimiz için sürdürülebilir tarım için bu mirasların, bu ata tohumu olan bu farklı ürünlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için bu proje bizim için çok kıymetli. İçinde, duygusunda kadın olan, kalbinin, yüzünün temizliğiyle, yaratıcılığıyla, hırsıyla, başarısıyla ün salmış kadınlarımızın bu projeyle birlikte çok iyi noktaya geleceğini ve hak ettiği değeri bulacağını düşünüyoruz. Memleketimize, bu proje hayırlı uğurlu olsun. Katılım için bir sınırlama yok. Öğrenmek isteyen herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkese açık. Kadın girişimci ol, kadın kooperatifi ol, kadın ol, gel. Öğren. Başımızın üstünde yeri var." diye konuştu.