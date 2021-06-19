Eski eşe şiddetin cezası artıyor

AK Parti, 4. yargı paketini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. 27 maddeden oluşan 4. Yargı Paketi Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kanunu'nda olmak üzere 4 ayrı kanunda düzenleme içeriyor. Pakette, kadına şiddete karşı etkin mücadele edilmesi için önemli düzenlemeler yer alıyor. Boşanılan eşe karşı işlenen suçlar ağırlaştırıcı neden olacak. Boşanmış eşe karşı yapılan kasten adam öldürme, eziyet, kişi hürriyetini yoksun bırakma eylemleri nitelikli suç sayılarak cezalar artırılıyor. Pakette dikkat çeken bir diğer önemli düzenleme ise gece yarısı evden gözaltına alınmaya yönelik getirilen yenilik. Buna göre ifadesi alınmak amacıyla yakalanan kişi mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde belirtilen tarihte ilgili yargı merciinde olacağını taahhüt ederse her yakalama emri için bir kez geçerli olmak üzere Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakılması emredilebilecek.
'BEŞİNCİ YARGI PAKETİ İÇİN KOLLARI SIVAMA VAKTİ'
Yeni yargı paketinin Meclis'e sunulmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
de sosyal medya hesabından "İnsan haklarına dayalı hukuk devleti perspektifiyle hazırlanan Dördüncü Yargı Paketi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Herkes için güven veren hukuk amacımızın tüm milletvekillerince destekleneceğine inanıyorum. Şimdi, Beşinci Yargı Paketi için kolları sıvama vakti..." paylaşımı yaptı.