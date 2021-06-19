Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Eski Yargıtay üyesinin cezası onandı
Giriş Tarihi: 19.6.2021 12:21

Eski Yargıtay üyesinin cezası onandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski Yargıtay üyesinin cezası onandı

Balyoz, , Hrant Dink ve Devrimci Karargah davalarında yerel mahkemelerin kararını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi ’in /PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aldığı 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski , Yargıtay, ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davada, Balyoz, , Hrant Dink, Devrimci Karargah davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyesi 'e 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cumhur Özer hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, sanığın örgüt mensuplarının talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, üye olduktan sonra da örgüt faaliyetlerine devam ettiği, FETÖ toplantılarına katıldığı, örgütün ilgilendiği dosyaların takibini yaptığı kaydedildi. Bylock kullanıcısı olduğu ifade edilen Cumhur Özer'in, ankesörlü telefondan aranmasının kayıtlarının olduğu mütalaada aynı sabit telefonlardan, FETÖ üyeliğinden yargılanan bazı eski yüksek yargı üyelerinin de arandığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Yargıtay üyesinin cezası onandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA