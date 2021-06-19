FETÖ'ye büyük şok: Kıskıvrak yakalandı! Nefes kesen kovalama...

FETÖ'den ihraç Emniyet Müdürü Mustafa Memiş'in 2016 yılından beri gaybubet evinde saklandığını ve nadiren dışarı çıktığını, dışarı çıktığında ise üzerinde taşıdığı sahte kimlik ile polis kontrollerinden sıkıntısız bir şekilde geçtiğini tespit eden ekipler aranma kaydı bulunan firari şahsı yakalamak için çalışmalarını başlattı.



Aranma kaydı bulunan firari Emiyet Müdürü Mustafa Memiş'in gece saatlerinde, içerisinde bulunduğu araç polis ekibi tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan FETÖ'cü müdürün kullandığı aracının önü kesilerek durdurularak gözaltına alındı. Firari Emniyet Müdürünün 2011-2014 yılları arasında KOM Daire Başkanlığında önemli görevlerde bulunduğu öğrenildi.