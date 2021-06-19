FETÖ'ye büyük şok: Kıskıvrak yakalandı! Nefes kesen kovalama...

Ankara emniyetinden nefes kesen FETÖ'cü operasyonu. FETÖ'den ihraç Emniyet Müdürü Mustafa Memiş, araba ile kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kovalamasının ardından Memiş'in aracının önüne keserek gözaltına aldı. Firari Emniyet Müdürünün 2011-2014 yılları arasında KOM Daire Başkanlığında önemli görevlerde bulunduğu öğrenildi.
Ankara Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekibi başarılı operasyona imza attı. Polis ekipleri, 2016 yılından bu yana aranma kaydı bulunan firari Emniyet Müdürü Mustafa Memiş saklandığı gaybubet evine giremeden kıskıvrak yakalandı.
FETÖ'den ihraç Emniyet Müdürü Mustafa Memiş'in 2016 yılından beri gaybubet evinde saklandığını ve nadiren dışarı çıktığını, dışarı çıktığında ise üzerinde taşıdığı sahte kimlik ile polis kontrollerinden sıkıntısız bir şekilde geçtiğini tespit eden ekipler aranma kaydı bulunan firari şahsı yakalamak için çalışmalarını başlattı.
Aranma kaydı bulunan firari Emiyet Müdürü Mustafa Memiş'in gece saatlerinde, içerisinde bulunduğu araç polis ekibi tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan FETÖ'cü müdürün kullandığı aracının önü kesilerek durdurularak gözaltına alındı. Firari Emniyet Müdürünün 2011-2014 yılları arasında KOM Daire Başkanlığında önemli görevlerde bulunduğu öğrenildi.