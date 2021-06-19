Hatay’da 230 polisle uygulama yapıldı

Hatay'da kamu düzeninin korunması, amacıyla yapılan uygulamalarda bin 237 kişinin GBT kaydı sorgulandı, 154 araçta kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda bir kişiye idari para cezası ulgulandı, birde yoklama kaçağı yakalandı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında, Kamu düzeninin korunması, virüs salgının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunun devam etmesi amacıyla uygulama yapıldı.

Kardeşler Mahallesi, İplik Pazarı Mahallesi, Kocaabdi Mahallesi ve Şeyh Ali Mahallesi, İzmir caddesi ve bağlı ara sokaklarında gerçekleştirilen uygulamalara 230 polisten oluşan 28 ekip katıldı. Yapılan uygulamalarda bin 237 kişinin GBT kaydı sorgulandı. 154 araçta kontrol edildi. Yapılan kontrollerde muayenesi olmayan araı kullandığı için bir sürücüye 314 lira idari para cezası uygulandı. Yoklama kaçağı bir kişi de yakalanarak gerekli tebligat yapıldı.