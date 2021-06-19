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Giriş Tarihi: 19.6.2021 09:51 Son Güncelleme: 19.6.2021 09:51

Bakanlar Kurulu için geri sayım sürüyor! ve hangi gün yapılacak, bu hafta var mı?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor! Kabine Toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak, bu hafta var mı?

Ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin ve ’yle ilgili pek çok konuda Cumhurbaşkanı başkanlığında önemli kararlar alınan (Bakanlar Kurulu) bu hafta hangi gün yapılacak merak konusu oluyor. Son kabine toplantısında covid-19 pandemisine ilişkin kademeli normalleşmeyle ilgili yeni adımlar atılmıştı. Bu haftaki ile ilgili meraklı bekleyiş sürerken “, saat kaçta başlayacak?” şeklindeki sorulara yanıt aranmaya yoğun şekilde devam ediliyor. Merak edilen Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren ve pek konuda önemli konuların liderliğinde görüşüldüğü ve karar alındığı (bakanlar kurulu) kabine toplantısının bu hafta ne zaman yapılacağı öğrenilmek istenerek " ne zaman, saat kaçta başlayacak?" soruları üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bu hafta kabine toplantısının ne zaman, hangi gün yapılacağı ile ilgili bilgiler ve diğer tüm detaylar şöyle;

Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da

İki haftada bir gerçekleştirilen ve koronavirüs ile mücadele döneminde 'nin merakla beklediği Başkan Erdoğan'ın açıklamaları kovid-19 mücadelesinde kritik bir aşamanın haberi için büyük önem taşıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılacak.



GÜNDEM KORONAVİRÜS VE YENİ NORMALLEŞMEDE

'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.



Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA YENİ KARARLAR ALINACAK MI?

Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.



YENİ NORMALLEŞME PLANINDA MERAK EDİLENLER?

1- PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.

2- MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.

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Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor! Kabine Toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak, bu hafta var mı?
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