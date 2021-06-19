Kalem Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Kur'ân-ı Kerîm'in 68. suresidir ve 52 ayetten oluşur. Adını birinci ayette yer alan ''elKalem'' kelimesinden alır. Kalem Suresi, günümüzde en çok okunan surelerden birisidir. Özellikle nazardan korunmak ve sınavda başarı sağlamak için zihin açıklığı konusunda daha fazla okunmaktadır. Bazı kaynaklarda Kalem Suresi faziletleri ile ilgili önemli bilgiler yer alır. Kalem Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve faziletlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SINAVDA BAŞARI DUASI | KALEM SURESİ KONUSU

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah (C.C) tarafından gönderilmiş bir elçi olduğu vurgulanmıştır. Ahiretin sıkıntılı ve dehşetli hallerinden bahsedilirken, mümin kişilerin ve kafirlerin sonları anlatılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamber'e metânetli olması, Yûnus peygamberin yaptığı gibi sabırsızlık göstermemesi tavsiye edilmiştir.

KALEM SURESİ FAZİLETLERİ

Hasan-ı Basrî nazara karşı bu âyetin okunmasını tavsiye etmiştir (Zemahşerî, IV, 148; Fahreddin er-Râzî, XXX, 100). Sûre Kur'an'ın insanlar için bir uyarı olduğunu ifade eden âyetle sona erer. Bazı tefsirlerde Hz. Peygamber'den nakledilen, "Kalem sûresini okuyan kişiye Allah ahlâkını güzelleştirdiği kimselerin sevabını verir" (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 148) meâlindeki hadisin sahih olmadığı belirtilmektedir.

Ayrıca zihin açıklığı için ve nazardan korunmak için okunması tavsiye edilmektedir.