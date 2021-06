İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı üçüncü oturumuna Ardahan tartışması damga vurdu. Başına kasket takıp Tunç Soyer'i eleştiren AK Partili Hüsnü Boztepe; "Başına kasket takmakla çiftçi olunmaz" dedi.

Tunç Soyer'in Ardahan'a gerçekleştirdiği geziden CHP dışında mecliste grubu bulunan hiçbir siyasi parti grubuna bilgi verilmediğini öne süren; "Boztepe; "Geçtiğimiz haftalarda bir Ardahan çıkarması oldu. Bu çıkarmadan CHP dışında AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin grup başkan vekillerinin de haberinin olduğunu sanmıyorum. Bir il ya da ilçenin kardeş şehir olması ya da yardım alınacağı meclisten geçer. Biz buradan saman yollayacağız, oradan da bize et gelecek gibi çok büyük bir proje. Seferihisar durumunu hepimiz biliyoruz. Bataklık, borç içinde. Ardahan'ı kurtaracak ya… Vallahi Ardahanlı hemşehrilerime 'aman dikkatli olun' Elinizdeki, avunucunuzdaki de gider. Kasket takmakla çiftçi olunmuyor. Bir kucak ot alarak rençber olmuyor. Sayın Belediye Başkanımız gece rüyasında ne görüyorsa, sabah onu söylüyor. Ardahan konusunda kendisini çok ayıplıyorum. Ortak akıl diyorsunuz, ortak akıl böyle almaz." Diye konuştu.

CEMRELERİN VÜCUT BULMASINI İSTİYORUZ

AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise, "Beyaz ve siyah tartışması ayrıştırma kavramı bize hiçbir şekilde oturmaz. Yıllarca başörtülü kardeşlerimin ne zulüm olduğunu gördüm. Tunç Soyer, planlıyor ama tarımın başına sosyolog atıyorsunuz. Bunu eleştirmeyecek miyiz? Birinci cemre kayboldu. Umarım bulur başkan… Biz bulamıyoruz. 1. Cemre'de 3 tane battı çıktı yapacaktı, yapılmadı. 2. Cemre kaybolmak üzere. Siz seçmeninin karşısına çıkıp bir bildiri yayınlıyorsunuz. Neyi ne zaman yapacağınızı söylüyorsunuz. Sayın Soyer'in vaatlerinden 2 yıl içinden vazgeçtiğini görüyoruz. Bizim derdimizi bu kentin sorunlarının çözülmesi. Siz körfezi kendi haline bırakıyorsunuz. Biz trafik sorununu nasıl çözeriz diyoruz, siz İzmirli suçlu diyorsunuz. Biz ortak akıl diyoruz, siz üslup diyorsunuz. Biz söylem değil, eylem diyoruz. Sayın Soyer'in 1, 2, 3. Cemre'nin vücut bulmasını bekliyoruz" dedi.

HIZAL'DAN ARDAHAN ELEŞTİRİSİ

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "2019 yılı faaliyet raporunda, büyükşehir çıkıp, tarım, hayvancılık hususunda, büyük büyük laflar edip, Ardahan'da et, kavurma aldığında eleştiririm. Neden? Bu şehrin; Kiraz'ı, Beydağ'ı Ödemiş'i, Tire, Bayındır'ı var. O zaman söylem ve eylem birliği oturmamış oluyor. İzmir'in adeta bir zafer kazanmış edasıyla tüm medyada koyduğu yavaş şehir… Bunu elde etmenin zafer olacağını ifade edip, Ardahan'dan et alacaksınız, yok böyle bir şey. Gidip Ödemiş'ten et alacasınız. Daha iki yılda Ödemiş'te et entegre tesisi kuramadınız" dedi.

İTTASLOW ÖRNEĞİ

Hızal konuşmasına şu şekilde devam etti: "Sonucu olmayan vaatler, sonucu olmayan eylemler. Seyyar makam aracını en son ne zaman gördük. CHP'li arkadaşlarımız gördünüz mü? Pandemi diyeceksiniz, tek tek oturabilir koltuklara. Çok büyük bir icatmış gibi gösterildi. Nerede, yok. İzmir'de markalaşma adına bir peynir denildi. İzmir Mozellası… Mandalar dağıtıldı, Nerede, yok. Mandalardan süt gelmedi galiba. Ebette ki yavaş şehir meselesini biz de destekleriz ama amaçlarının ne olduğunu görmemiz gerekiyor. İzmir herhalde Cittaslow Metropol olarak ilk şehir. Kriterleri de İzmir belirleyecek. İzmir'de trafik çok yavaş. Araçlar trafiğe çıkmasın. Bunu kriter olarak belirleyeceğiz. İzmir'de turizm inanılmaz yavaş. İzmir'e 1 milyon turist geliyor. İzmir'de kendine has bir koku sorunu var. Bir körfezimiz var. Kendi kendini temizleyecek dendi. Bu da bir kriter. Ticarete ve diğer konulara hiç girmiyorum. İzmirlilerin sorunlarını ortadan kaldırmak adına hiçbir adım atılmadı. Ya da yeterli adım atılmadı diyeyim. 100 kilometre yapılması gerekirken 30 kilometre yapıldı. Trafik sorunu da Çevre sorunu dediniz. Çernobil diyeceksiniz. O zaman İzmirliler bir süre pılını pırtısını toplayıp gitsin, sonra gelsinler. Kaç aydır göçebe olarak yaşıyoruz. Binamıza ne olacak bilmiyoruz. Başka bir yerde bina yapılacak mı haberimiz yok. 10 milyar lira bütçenin üzerinde bir büyükşehirden bahsediyoruz. " dedi.