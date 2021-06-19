Kırıkkale’de uygulama otelinde kapasite artırımı yapıldı

Kırıkkale Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hizmet veren Uygulama Oteline 43 kişilik ek hizmet binasının daha ilave edilmesiyle kapasite 77'den 122'ye çıkarıldı.



Ek binanın açılışı ile ilgili Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Uygulama oteli sayesinde önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti. Tüfekçi, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim kurumlarımızın ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını bir adım daha ileriye taşımak için ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz. Bugün burada hizmete giren ek bina ile uygulama otelindeki kapasite 122'ye yükseldi. Bu, hem öğrencilerimizin beceri eğitimleri açısından, hem de kurumumuzun döner sermaye gelirleri açısından kayda değer bir katkıdır. Arkadaşlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kapasite artırımı sayesinde daha çok misafirimizi Kırıkkale'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duymuş olacağız." dedi.





İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi, "uygulama oteli hakkında bilgilendirmelerde de bulundu.



Uygulama otelinin öğrenciler için ve bölgeye hizmet açısından sektördeki yerini aldığını belirten Tüfekçi, "Uygulama otelimiz sayesinde turizm sektörlerine hizmet veren otel, restorant, sosyal tesis, seyahat acentesi gibi işletmelere ara eleman yetiştirmekteyiz. Uygulama otelimizin bulunduğu yerleşkede misafirlerimiz açısından önemli avantajlar sağlıyoruz. Otelimiz bünyesindeki sosyal alanlar Kızılırmak kıyısında yer alması, çam ağaçlarının gölgesinde serin ve benzersiz bir doğa özelliği ile nezih ve ferah bir imkan sağlıyoruz." dedi.





Tüfekçi, uygulama otelinde kamu kurumları ve özel sektörden gelen taleplere göre konferans, çalıştay, toplu yemek gibi organizasyonların verildiğini, öte yandan bünyesindeki Teras Vadi Restaurant & Cafe ile leziz kahvaltı ve yemek çeşitleri menüleriyle tüm misafirlere hizmete hazır olduklarını sözlerine ekledi.