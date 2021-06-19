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Giriş Tarihi: 19.6.2021 13:58

Kuzenler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kuzenler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü

’da elektrik tesisatını döşeyen 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Kaza sonrası 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

'da elektrik tesisatını döşeyen 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Kaza sonrası 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, Şanılurfa.nın ilçesine bağlı Akdilek kırsal mahallesinde meydana geldi İddiaya göre bir evin elektrik tesisatını döşeyen ve direğin üzerine çıkan A.B ve kuzeni C.B elektrik akımına kapıldı.Elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki A.B ve C. B. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Sağlık ekipleri daha sonra yaralıları ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akıma kapılması sonucu A.B burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kayıp etti C.B.'nin ise hastanede tedavisinin devam etiği bildirildi .Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kuzenler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü
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