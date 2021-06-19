Lider eşlerine közde Türk kahvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Antalya
Diplomasi Forumu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, lider eşlerine közde pişirilen geleneksel Türk kahvesi ikram etti. Programda konuşan Erdoğan, "Tüm dünyada önyargılar kuvvetlenip ırkçılık yükselirken biz, sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz. Dünyanın bu huzur iklimine ihtiyacı var. Bu da ancak etkin bir diplomasi ile mümkündür. Yalanın hızlı şekilde dolaşıma girdiği, algıları şekillendirdiği bu dönemde, hakikatin sözcüsü olmak en temel meselemiz olmalıdır. İnsanın insana muhtaç olduğu gerçeğini, Kovid-19 salgını sürecinde hep birlikte tecrübe ettik. Aynı şekilde ortak evimiz olan dünya, küresel bir tehditle karşı karşıya, iklim değişikliği gezegenimizi tehdit ediyor. Mevlana'nın dediği gibi 'aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da Emine Erdoğan'a eşlik etti.