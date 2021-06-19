Liderler Antalya’ya akın etti

Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen Antalya Diplomasi Forumu
(ADF) geniş katılımla dün Antalya'da başladı. Foruma 12 devlet ve hükümet başkanı, 47 dışişleri bakanının katıldı. ADF katılımcıları ile organizasyonları takip edecek basın mensuplarının 48 saat önce yaptırdıkları Kovid-19 testini yetkililere sunması ve ADF süresince her gün otellerde kurulacak merkezlere giderek test yaptırması gerekecek. Türk şirketin geliştirdiği yenilikçi PCR testi forum katılımcılarına yerinde yapılacak. Katılımcıların güvenli turizm koşullarını taşıyan otellerde konaklaması ve otelden forum alanına ulaşımlarına ilişkin düzenlemeler yapıldı. ADF'de, Türkiye ve dünya tarihinde diplomasinin önemli köşe taşlarını oluşturan olay ve kişilere ilişkin, "diplomasi tüneli" dahil bazı sergiler de yer alacak.