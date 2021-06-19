Molotoflu saldırıya Şanlıurfalı vekil ve başkanlardan sert tepki

Şanlıurfa'da Ak Parti Milletvekilleri ve Belediye başkanları sosyal medya hesabından AK Parti Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik molotoflu saldırıya tepki gösterdi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına molotof kokteyli atıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, saldırgan M.E. ve ona yardım ettiği belirlenen Ş.B.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. Saldırıyla ilgili olarak siyasilerden peş peşe tepkiler geldi.Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba yaptığı paylaşımda; Diyarbakır AK Parti Hani İlçe teşkilat binamıza yapılan alçak terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Ülkemizi kaosa sürüklemek, düşmanlık ve ayrımcılık tohumları ekmek isteyenler asla emellerine ulaşamayacaktır.'' dedi.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Diyarbakır Hani İlçe Başkanlığı'mıza yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Ülkemizin güvenini, huzurunu, birlik ve beraberliğimizi hedef alan provokatörlere karşı mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.'' dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül paylaşımında; AK Parti #Diyarbakır #Hani İlçe Başkanlığımıza gerçekleştirilen hain saldırıyı da arkasındaki şer odaklarını da lanetliyorum. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan provokatörlere ne devletimiz ne de milletimiz müsade etmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdulrahman Kırıkçı tepkisinde; Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen terör sevicilere karşı birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı vereceğiz' dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birlik ve beraberliğimizi bozmalarına izin vermeyeceğiz. AK Parti #Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun #Hani''ifadelerini kullandı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise paylaşımında; AK Parti Hani İlçe Başkanlığı binamıza yapılan alçak terör saldırısını şiddetle kınıyor, tüm teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin güvenini, huzurunu ve istikrarını bozmak isteyenlere karşı mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.'' paylaşımında bulundu.

Ak Parti Haliliye ilçe Başkanı İbrahim Eyyüboğlu tepkisini şu ifadelerle dile getirdi; Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir. basaramayacaksiniz ''ifadelerini kullandı.