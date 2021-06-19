Ortamahalle turizmde yeni sezona hazır

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Doğu Karadeniz'in İncisi" olarak nitelendirilen Ortamahalle, yeni turizm sezonunda misafirlerini bekliyor. Sezonun ilk turistlerini ağırlamaya başlayan Ortamahalle, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan eşsiz güzellik gelen fotoğraf sanatçılarının da ilk adresi halinde. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ortamahalle'nin tarihi ve turistik yönüyle dikkati çektiğini vurgulayarak; bölgenin, mahalle ölçeğinde bugüne kadar Türkiye'de korunabilen ender yerlerden olduğunu ifade etti.

Ekim, Ortamahalle'nin barındırdığı evlerin tek tek değil, mahalle ölçeğinde korunarak bugüne ulaştığını ifade ederek, "Ortamahalle, Osmanlı konut mimarisinin tipik özelliklerini taşımakta. Dar yolları, dik merdivenleri, küçük meydanları ve çeşmeleriyle tamamen eskiyi yansıtan Ortamahallemiz, bugüne kadar bozulmadan gelen ender yerlerdendir." dedi.

"TARİHİ MEKANLARI TURZİM'E KAZANDIRDIK"

Ortamahalle'nin turizmin gözdesi olduğuna dikkat çeken Ekim, "Biz, Belediye olarak turizmden daha fazla pay almak ve Ortamahalle'nin canlılığını daha da artırmak için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Amacımız yerli ve yabancı turistlerimize hizmet ederek, herkesin bu güzelliklerden istifade etmesini sağlamak." diye konuştu. Ortamahalle'yi turizminin merkezi yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ekim, "Tarihi Mahallemizdeki binalarımızı aslına uygun restore ediyoruz. Belediye olarak geçmiş dönemde 4 konak satın aldık. Onları da restore ederek turizme kazandırdık. İç ve çevre düzenlemesi yapılan konakları restore ederek, yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme, içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar olarak turizme kazandırdık. Bunların bir tanesi olan Timurciler Konağını yeme içme yeri olarak Belediyemiz tarafından işletiliyor. Diğer iki tanesi, Kanoğlu Konağı ve Mehmet Efendi Konağı ise yeme içme ve konakla yeri olarak kullanılmak üzere kiraya verildi ve özel girişimciler tarafından işletiliyor. Ortamahalleye kazandırdığımız bu işletmeler Mahalledeki girişimcilere örnek oldu ve burada birkaç tane daha çay bahçesi kafeterya gibi yerler açıldı. Bu işletmelerde Mahalledeki vatandaşlarımız iş imkanı bulmuş oldu."

"PROJELER DEVAM EDİYOR"

Ekim "Ortamahalleyi Dünya tanıyacak.Ortamahalle kentsel sit alanı sokak sağlıklaştırma projesi 1.etap alanında onaylanan projeler doğrultusunda restorasyon çalışmaları hem sokaklarda hem de tescilli yapılarda devam etmektedir. 1.etap proje alanında 17 tescilli yapı, 11 tescilsiz yapının restorasyonu ile bu yapıların bulunduğu sokaklarda niteliğini kaybetmiş taş duvarlarda yapılmaktadır. Çalışmaların devamında sokakların döşeme kaplamaları ile aydınlatma elemanları da yenilenecektir. Bunun yanında Ortamahalle'de bulunan tarihi St. Michael Kilisesinin restorasyonu tamamlanmış olup; pandemi sonrasında müze olarak hizmete açılacaktır. Ortamahalleye ulaşım konusunda ise yapımı devam eden Pulathane Bulvarı tamamlandığında önemli ölçüde rahatlama olacaktır. Bulvar üzerinde ulaşım konusunda çeşitli alternatiflerimiz var. Mahalle içerisine elektrikli araçlarla gezi ringleri oluşturmayı planlıyoruz. Bunun yanında İlçeye kazandırmayı düşündüğümüz Teleferik Projesinin ikinci istasyonu Ortamahallede olacak. Proje hayata geçince yerli ve yabancı turistlerimiz Ortamahalleye teleferikle de ulaşma imkanı bulacak.

Ortamahalle'nin ziyaretçi sayısının giderek arttığını ifade eden Osman Nuri Ekim, "Yeni sezon hazırlıklarımız tamam ve ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Dolayısıyla bu yılki beklentimiz turizm açısından yüksek düzeyde. Bu durum da bizler için sevindirici." şeklinde konuştu.